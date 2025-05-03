СМИ узнали о создании Европой своего истребителя из-за сомнений в поставках из США
Европа начала разработку новых истребителей шестого поколения из-за сомнений в поставках F-35 из США. Об этом в субботу, 3 мая, сообщил американский журнал Newsweek, ссылаясь на источники.
Согласно публикации, причиной решения стала критика президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в отношении Североатлантического альянса.
Из-за желания снизить зависимость от США у членов НАТО из Европы появилась мотивация вовлекаться в программы по созданию новых истребителей.
«Сомнения в отношении передовых американских истребителей F-35, вызванные резкой критикой президента Дональда Трампа в адрес НАТО, вызывают всё больший интерес к зарождающимся программам создания истребителей шестого поколения», — пишет издание.
До этого, 3 мая, сообщалось, что Трап может не приехать на саммит НАТО, который состоится в июне.
Ранее, 19 марта, телеканал NBC News узнал, что США рассматривают отказа от командования силами Североатлантического альянса в Европе.
6 марта NBC News заявил, что американский лидер рассматривает изменение формата участия Соединенных Штатов в НАТО. Уточняется, что это будет означать значительный отход от основного принципа альянса.