Пакистан испытал дальнобойные ракеты на фоне напряженности отношений с Индией

Пакистан провел испытания ракеты большой дальности на фоне растущей напряженности в отношениях с Индией. Об этом в субботу, 3 мая, сообщило агентство Bloomberg.

«Запуск ракеты класса «земля–земля» Abdali был направлен на обеспечение оперативной готовности войск и проверку ключевых технических параметров. Учения провели в рамках проверки навигационной системы оружия и характеристик маневренности», — цитирует издание заявление пресс-службы пакистанской армии.

Испытание ракеты большой дальности Пакистаном является провокационным и приведет к эскалации напряженности, заявили индийские официальные лица.

Отношения Нью-Дели и Исламабада обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгама на спорной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 27 мирных жителей. Обе страны закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Нью-Дели также приостановил действие договора по водам Инда.

29 апреля министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил о намерении Индии нанести военные атаки по стране в течение 24–36 часов. По его словам, любой акт агрессии будет встречен решительным ударом.