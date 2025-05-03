Прокуратура проводит проверку после побега волка в нижегородском зоопарке

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку после того, как волчица сбежала из вольера в зоопарке. Об этом 3 мая сообщили на сайте ведомства.

Согласно данным СМИ, животное сбежало из вольера в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде. Отмечалось, что посетителей эвакуировали, а хищник через некоторое время сам вернулся в клетку. В результате инцидента никто не пострадал.

«По данному факту прокуратура организовала проверку исполнения законодательства при оказании услуг. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования», — указано в заявлении ведомства.

Ранее, 22 апреля, сообщалось, что тигр напал на сотрудника зоопарка в Мариуполе, от полученных ранений мужчина скончался.

В тот же день владелец зоопарка Савелий рассказал «Известиям» подробности инцидента с нападением тигрицы на сотрудника учреждения. По его словам, животных обеспечивали полноценным питанием и никаких проблем с содержанием тигров ранее не возникало.