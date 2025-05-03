В Геленджике возбудили уголовное дело после обвала грунта на стройке

В Геленджике возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности из-за обвала грунта при ведении строительных работ. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

«Следственным отделом по городу Геленджику СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ)», — говорится в Telegram-канале.

По данным ведомства, на одной из строительных площадок города произошел сход грунта и скальной породы, в результате которого пострадали люди. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления причин произошедшего.

Об обвале грунта в Геленджике при проведении строительных работ стало известно ранее в этот день. В результате происшествия пострадали четыре человека. Отмечалось, что одного пострадавшего доставили в больницу с переломами и ушибами. Еще трое находятся под завалами.