Нетаньяху перенес свой визит в Азербайджан

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил свой визит в Баку, запланированный на 7–11 мая. Об этом 3 мая сообщила газета The Times of Israel.

«В свете событий в секторе Газа и Сирии, а также из-за напряженного политического графика <...> премьер-министр Нетаньяху решил перенести свой визит в Азербайджан», — передает издание текст заявления канцелярии израильского премьера.

Отмечается, что Нетаньяху благодарит президента Азербайджана Ильхама Алиева за приглашение и высоко ценит двусторонние отношения государств.

Ранее в этот день в Анкаре напомнили, что Турция закрыла свое воздушное пространство для израильских самолетов, что исключает возможность пролета борта Нетаньяху над республикой для его визита в Азербайджан. Уточняется, что такое решение было принято в ответ на политику Израиля в отношении сектора Газа.