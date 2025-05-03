В постпредстве России при ООН открылась выставка «Погибли за правду»

В постпредстве России при ООН по случаю Всемирного дня свободы печати 3 мая открылась выставка «Погибли за правду», посвященная судьбе фотографов, операторов и военкоров, погибших при исполнении профессионального долга от действий украинских боевиков.

Отмечается, что каждыq стенд рассказывает историю журналиста, доносившего истину о реальных событиях на Украине.

«Всех этих героев объединяет одно — они, несмотря ни на что, оставались на передовой, защищали наше право на получение достоверной информации. Продолжим добиваться от профильных международных организаций и структур осуждения всех преступлений киевского режима против российских журналистов», — написали в Telegram-канале постпредства.

Проект инициирован информационными агентствами Донбасса и Новороссии — Луганским информационным центром, Донецким агентством новостей, Херсонским агентством новостей и Запорожским агентством новостей — совместно с членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александром Малькевичем. К настоящему времени проект содержит информацию о 61 журналисте.

28 апреля сообщалось, что портрет погибшего в зоне специальной военной операции (СВО) военного корреспондента «Известий» Семена Еремина представили на выставке материалов спецпроекта «Погибли за правду» в Анкаре.