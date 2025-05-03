Пилот McLaren Норрис выиграл спринт на Гран-при Майами чемпионата «Формулы-1»

Британский пилот команды McLaren Ландо Норрис выиграл спринтерскую гонку шестого этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Майами. Соревнования прошли 3 мая в США.

Вторым финишировал сокомандник Норриса Оскар Пиастри (+0,672), а третье место занял пилот Ferrari семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон (+1,073).

Позднее 3 мая также пройдет квалификация. Сама гонка Гран-при серии состоится в воскресенье, 4 мая, в 23:00 мск.

В марте Норрис одержал победу на первом этапе чемпионата мира «Формулы-1» в Австралии. Тогда вторым финишировал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из команды Red Bull, а тройку лидеров замкнул пилот Mercedes Джордж Расселл.