В Брянской области из-за атаки ВСУ на кормовоз пострадал водитель

В населенном пункте Чуровичи Брянской области в результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на специализированный кормовоз агропромышленного холдинга (АПХ) «Мираторг» пострадал мужчина. Об этом 3 мая сообщил губернатор Александр Богомаз.

«В селе Чуровичи FPV-дрон атаковал специализированный кормовоз АПХ «Мираторг». К сожалению, водитель получил минно-взрывные травмы и осколочные ранения», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что мужчина доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

Ранее в этот день Богомаз сообщил, что из-за атаки ВСУ пострадали три женщины и водитель автолавки. Отмечалось, что инцидент произошел в селе Новая Погощь. В настоящее время все пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь.