Минимум 95 квартир повреждено в Новороссийске в результате атаки ВСУ

В результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск повреждены по меньшей мере 95 квартир. Об этом 3 мая сообщил мэр города Андрей Кравченко.

«Продолжаются поквартирные обходы домов, пострадавших от массированной атаки киевского режима. <...> В Новороссийском и Приморском внутригородских районах повреждения объектов инфраструктуры и жилых домов отсутствуют», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Кравченко, в 22 апартаментах Восточного района выбиты стекла, а в Центральном повреждена 31 квартира.

Кроме того, в многоквартирном доме на улице Суворовской был нанесен ущерб 42 квартирам, две из которых полностью разрушены, а в двух других взрывом задело стены и имущество жильцов, рассказал мэр.

Как подчеркнул Кравченко, на данный момент необходимости в открытии пунктов временного размещения нет.

Ранее в этот день стало известно об отражении атаки дронов ВСУ на Новороссийск. Их удалось уничтожить с помощью систем противовоздушной обороны. В результате ударов украинских боевиков пострадали пять человек, среди которых двое детей. После атаки ВСУ в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.