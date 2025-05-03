Готовившую теракт в Хасавюрте жительницу Дагестана арестовали на два месяца

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца сторонницу запрещенной террористической организации, которая планировала подрыв самодельного взрывного устройства у здания правоохранительных органов в Хасавюрте. Об этом 3 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Дагестана.

«Суд, рассмотрев материал, постановил избрать в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 1 июля 2025 года», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Отмечается, что в феврале текущего года местная жительница в мессенджере вела переписку с представителем террористической организации, от которого получила инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ), после чего приобрела все составляющие компоненты.

В ведомстве уточнили, что уголовная ответственность в отношении фигурантки предусмотрена по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.

Накануне в Дагестане предотвратили теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов. Отмечалось, что женщину задержали в Хасавюртовском районе. Также у нее были изъяты компоненты для изготовления СВУ.