Американка Уолш побила мировой рекорд по плаванию на дистанции 100 м баттерфляем

Американка Гретхен Уолш 3 мая установила мировой рекорд по плаванию на дистанции 100 м баттерфляем.

Спортсменка обновила собственное мировое достижение на турнире Pro Swim Series в Форт-Лодердейле (США), показав результат 55,09 секунды. До этого рекорд составлял 55,18 секунды, его Уолш установила в прошлом году.

Гретхен Уолш 22 года, она является двукратной чемпионкой и двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Париже, а также чемпионкой мира 2023 года, уточняет «Спорт-Экспресс».

Ранее, 12 апреля, немецкий спортсмен Лукас Мертенс установил новый мировой рекорд в плавании вольным стилем на дистанции 400 м. Он продемонстрировал результат в 3 минуты 39,96 секунды.