Глава Группы «Россети» проверил ход восстановительных работ в Подмосковье после масштабной непогоды

Генеральный директор компании «Россети» Андрей Рюмин проинспектировал ход аварийно-восстановительных работ в Подмосковье после мощного циклона с рекордным снегопадом и шквалистым ветром. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Энергетики Группы „Россети“ столкнулись с одним из самых мощных воздействий стихии на сетевой комплекс Подмосковья за последние десять лет. Сразу же после первичной оценки силы циклона и последствий для сетевого комплекса по моему поручению в Московскую область были направлены дополнительно 185 энергетиков из других компаний группы „Россети“ с более чем 50 единицами спецтехники», — рассказал Рюмин по итогам оперативного штаба, в ходе которого он заслушал доклады о результатах работы по скорейшему восстановлению электроснабжения потребителей.

С утра 2 мая в регион прибыли дополнительные бригады энергетиков из Нижегородской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Орловской и других областей.

Также, по словам главы компании, были задействованы почти 70 резервных источников электроснабжения. Благодаря этому все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме и работают в штатном режиме. С момента начала непогоды ход восстановительных работ находится под постоянным контролем менеджмента головной компании сетевого холдинга.

Рюмин также дал поручение ответственным руководителям продолжить мобилизацию сил и средств «Россетей» для скорейшего восстановления поврежденных энергообъектов и создания наиболее надежных схем электроснабжения потребителей. В настоящий момент восстановлено электроснабжение жителей более 550 населенных пунктов Московской области.

Работы ведутся круглосуточно, без остановок, подчеркнул глава «Россетей».