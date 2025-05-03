Над Сикстинской капеллой в Ватикане установили трубу в преддверии конклава

На крыше Сикстинской капеллы в Ватикане в преддверии выборов нового папы римского установили дымоход, с помощью которого кардиналы оповестят о своем решении в ходе конклава. Об этом 3 мая сообщило издание Vatican News.

«Установка дымохода и печи в капелле Микеланджело состоялась вчера утром, 2 мая. Именно из этой трубы, на которую будут устремлены миллионы глаз, выйдет дым, сообщающий об избрании нового понтифика», — говорится в материале.

Отмечается, что после того, как все кардиналы принесут присягу, обер-церемониймейстер папского двора произнесет Extra omnes («Все вон») и двери Сикстинской капеллы закроются для начала голосования.

Если за кандидата проголосовало две трети избирателей, выборы понтифика считаются законченными. Белый дым, исходящий из трубы, означает, что кардиналы приняли решение, черный — голосование продолжается, пишет издание.

«В последнем акте, самом волнующем, взоры всего мира переместятся с дымовой трубы на центральную лоджию собора Святого Петра, откуда появится кардинал-камерленго, чтобы произнести: Annuntio vobis, gaudium magnum... («Объявляю вам великую радость: у нас есть папа». — Ред.)», — указывает Vatican News.

По данным агентства Reuters, для выбора нового папы римского конклав соберется 7 мая. Уточняется, что принять в нем участие могут 135 кардиналов в возрасте до 80 лет из разных стран мира.

Папа римский Франциск умер на 89-м году жизни утром 21 апреля в результате мозгового инсульта. Последний раз он появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи 20 апреля. Сообщалось, что понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.