Маск обвинил СМИ в сознательном уничтожении его репутации

Предприниматель и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск указал на намеренное уничтожение его репутации средствами массовой информации. Соответствующее заявление он сделал в интервью Ларе Трамп, опубликованном 3 мая на YouTube-канале Fox News.

По словам Маска, представители СМИ — участники пропагандистской кампании, которые могут многое выдумать, чтобы разрушить общественное мнение о ком-либо.

«Они действительно пытаются всеми способами задеть меня. Если бы они могли нажать кнопку и убить меня в реальности, они бы нажали эту кнопку немедленно. Но поскольку меня немного трудно убить, они вместо этого занимаются подрывом репутации и клеветой», — подчеркнул глава DOGE.

30 апреля газета The Wall Street Journal опубликовала статью о том, что совет директоров компании Tesla в связи с падением акций и раздражением некоторых инвесторов позицией Маска начал искать ему преемника.

Предприниматель, в свою очередь, назвал публикацию издания заведомо ложной. По его мнению, указанная статья грубо нарушает этические нормы.