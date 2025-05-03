Четыре человека пострадали в результате обвала грунта на стройке в Геленджике

В Геленджике при проведении строительных работ произошел обвал грунта, пострадали четыре человека. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

«Сегодня в 09:17 на улице Портовая, 1, при проведении строительных работ компанией произошел обвал каменно-скалого грунта. Пострадали четыре человека», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что одного пострадавшего доставили в больницу с переломами и ушибами, еще трое остаются под завалами. На месте работают экстренные службы.

27 марта в Ягоднинском районе Магаданской области при сходе лавины погибли четыре человека. Еще один получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в больницу.