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Глава МВД допустил массовое отключение электроэнергии в США летом 2025 года

Глава МВД Бургум: США могут столкнуться с блэкаутом уже этим летом
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Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand
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США могут столкнуться с масштабным отключением электроэнергии летом 2025 года. Об этом 3 мая сообщил в беседе с телеканалом Fox News американский министр внутренних дел Даг Бургум.

«Мы видели, что произошло на этой неделе в Испании. Это может произойти в Америке уже этим летом», — считает он.

Бургум уточнил, что на данный момент в США наблюдаются проблемы в сфере генерации электроэнергии из-за прошлого руководства и администрации бывшего президента страны Джо Байдена. По его словам, тогда была создана угроза для энергосистемы.

Королевство замкнуло: что происходит в Испании после блэкаута
Ущерб экономике страны мог превысить €1 млрд

В Испании и Португалии 28 апреля произошли масштабные отключения электричества и связи. Это затронуло такие крупные города, как Валенсия, Барселона, Мадрид, Ла-Корунья и Севилья, серьезные перебои также возникли в работе международного аэропорта Мадрида Барахас. Проблемы с электроснабжением также наблюдались в Андорре и на части территории Франции.

По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, причиной отключения могло послужить внешнее воздействие на энергосистему. Из-за произошедшего в стране ввели режим ЧП. Испанцы в соцсетях начали публиковать видео с пустыми прилавками в магазинах и очередями за питьевой водой. При этом пауэрбанки в стране подорожали до €12 550.

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