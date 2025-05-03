В Турции опровергли сообщения о разрешении на пролет самолета Нетаньяху

Анкара закрыла свое воздушное пространство для израильских самолетов, что исключает возможность пребывания борта премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в небе над Турцией. Об этом 3 мая сообщили в центре по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации турецкого президента.

«Утверждения о том, что самолету премьер-министра Израиля было дано разрешение на пролет, абсолютно не соответствуют действительности. Мы не получали никакого запроса по этому поводу. <... > Об открытии турецкого воздушного пространства для визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Азербайджан 7 мая, конечно, не может быть и речи», — написали представители организации в социальной сети X (бывш. Twitter).

Отмечается, что решение закрыть воздушное пространство для израильских самолетов было принято в ответ на политику страны в отношении сектора Газа.

Турция продолжает отстаивать права палестинского народа и призывает международное сообщество не верить необоснованным утверждениям, указано в заявлении центра по борьбе с дезинформацией.

Нетаньяху планирует посетить Баку 7–11 мая.

В ноябре прошлого года Турция аналогичным образом отказалась пропустить самолет президента Израиля Ицхака Герцога через свое воздушное пространство для пролета в Азербайджан.