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В Санкт-Петербурге двое рабочих пострадали при обрушении балкона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майданова
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В Санкт-Петербурге двое рабочих пострадали в результате обрушения балконной плиты. Об этом 3 мая сообщил источник «Известий».

На них видно, что балконная плита почти полностью отвалилась. Отмечается, что пострадали двое промышленных альпинистов, у одного из мужчин сотрясение мозга, а у второго, предположительно, сломана рука.

При этом, как сообщили в администрации Петроградского района Петербурга, на месте проводили работы по гидроизоляции балкона.

В Главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по городу сообщили, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

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Ранее в этот день в Барнауле пятилетняя девочка выпала с балкона на пятом этаже. Уточняется, что ребенка госпитализировали с травмами различной степени тяжести. По факту происшествия начали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

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