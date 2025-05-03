В Санкт-Петербурге двое рабочих пострадали при обрушении балкона

В Санкт-Петербурге двое рабочих пострадали в результате обрушения балконной плиты. Об этом 3 мая сообщил источник «Известий».

На них видно, что балконная плита почти полностью отвалилась. Отмечается, что пострадали двое промышленных альпинистов, у одного из мужчин сотрясение мозга, а у второго, предположительно, сломана рука.

При этом, как сообщили в администрации Петроградского района Петербурга, на месте проводили работы по гидроизоляции балкона.

В Главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по городу сообщили, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

Ранее в этот день в Барнауле пятилетняя девочка выпала с балкона на пятом этаже. Уточняется, что ребенка госпитализировали с травмами различной степени тяжести. По факту происшествия начали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).