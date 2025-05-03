В парке «Патриот» высадили масштабный геоглиф в честь Дня Победы

В парке «Патриот» в честь Дня Победы 3 мая высадили масштабный геоглиф, состоящий из надписи «80 лет Победы» и изображения пятиконечной звезды.

В мероприятии участвовало свыше 500 человек, в том числе кадеты, представители федеральных и региональных органов власти, сотрудники силовых структур, подмосковные волонтеры и члены «Движения первых».

Для создания геоглифа использовали саженцы дерена и пузыреплодника. Молодые деревья — именные, они высажены в честь героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.

«Геоглиф со временем будет только расцветать и становиться больше. Саженцы будут становиться пышнее, и их будет видно даже из окна самолета», — рассказал корреспондент «Известий» Андрей Титов.

По словам депутата Госдумы, двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, очень важно, что участие в акции приняли общественные организации, в том числе молодежные.

«Наиважнейшее мероприятие в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в память о тех, кто погиб, в благодарность тем, кто еще живет», — добавил он.

1 мая в парках, скверах и исторических местах Москвы и Санкт-Петербурга открылась фотовыставка МИЦ «Известия» «Война в объективе», приуроченная к 80-летию Победы. В рамках проекта демонстрируются уникальные работы фотокорреспондентов газеты «Известия», снятые в годы Великой Отечественной войны.