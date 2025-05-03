WP узнала о недовольстве Трампа Уолтцем из-за тесного контакта с Нетаньяху

Экс-советник по национальной безопасности Майк Уолтц вызвал недовольство президента США Дональда Трампа из-за своего тесного контакта с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу политики американской администрации в отношении Ирана. Об этом 3 мая сообщила газета The Washington Post (WP).

«Уолтц, по-видимому, находился в тесном контакте с Нетаньяху относительно вариантов военных действий против Ирана в преддверии встречи израильского лидера и Трампа в Овальном кабинете», — пишет издание о февральском визите Нетаньяху в Вашингтон.

Отмечается, что советник по национальной безопасности хотел прийти к решению, которое не устраивало американского президента, «поскольку США пытались найти дипломатическое решение».

Уолтц пытался склонить чашу весов в пользу военных действий и сотрудничал с израильской стороной, уточняет WP со ссылкой на представителей американской администрации.

1 мая сообщалось, что Уолтц покинул пост советника президента по нацбезопасности. Указывается, что администрацию покинули также заместитель Уолтца Алекс Вонг и другие сотрудники совета по нацбезопасности.

В тот же день Трамп сообщил, что назначит своего советника Уолтца на должность постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций (ООН). Обязанности советника по нацбезопасности временно будет исполнять госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.