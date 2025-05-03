Вагенкнехт назвала решение по АдГ авторитарным переустройством ФРГ

Решение федерального ведомства по охране Конституции (контрразведка) ФРГ признать партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской — шаг к авторитарному переустройству немецкого общества. Об этом 3 мая заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

«Партии самопровозглашенного «демократического центра» годами продвигают авторитарное переустройство нашего общества», — отметила она в беседе с агентством DPA.

По словам Вагенкнехт, власти оказывают давление на «неугодные политические силы недемократическими средствами» и ограничивают свободу слова.

Накануне сообщалось, что федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ классифицировало АдГ как правоэкстремистскую организацию, угрожающую демократии в стране. По мнению властей, этот шаг снижает препятствия для наблюдения за партией с помощью спецслужб и позволяет лучше контролировать ее деятельность.

В свою очередь, 3 мая адвокаты АдГ назвали решение ведомства незаконным и потребовали от контрразведки отозвать его. В противном случае юристы посоветуют руководству партии подать иск в суд, уточнила газета Bild.