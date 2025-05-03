Экс-премьер Британии Трасс назвала опасной игрой попытку подавить АдГ

В Германии играют в опасную игру, признавая партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской. Об этом 3 мая сообщила бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

«Левые и немецкая бюрократия играют в опасную игру, пытаясь подавить такие партии, как АдГ <…> Политику следует вести через избирательные урны, а не с помощью слежки и правоохранительных органов», — написала Трасс в соцсети X (бывш. Twitter).

Она добавила, что данное решение лишь приведет к тому, что общество будет сильно разочаровано из-за огромных провалов в сфере массовой миграции и экономики.

Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ 2 мая классифицировало АдГ как правоэкстремистскую организацию, угрожающую демократии в стране. По мнению властей, этот шаг снижает препятствия для наблюдения за партией с помощью спецслужб и позволяет лучше контролировать ее деятельность.