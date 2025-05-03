Несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве

В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись несколько автомобилей. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба столичного дептранса.

«На внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей», — указано в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что изначально в районе ДТП было затруднено движение на 2,3 км, однако через некоторое время его восстановили.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

В этот же день стало известно, что в результате ДТП в Туве погиб один человек, еще трое получили травмы. Отмечалось, что 42-летний житель не справился с управлением ВАЗ-2120. В результате происшествия автомобиль съехал с дорожной полосы и опрокинулся.