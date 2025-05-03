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Курсанты РЦБС сдали экзамены по управлению беспилотниками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Курсанты Республиканского центра беспилотных систем (РЦБС) имени Героя России Владимира Жоги сдали экзамены по управлению беспилотниками. Об этом 3 мая сообщил корреспондент «Известий».

Отмечается, что для того, чтобы вручить беспилотник курсантам, его тщательно проверяют на работу всех систем.

«Во время экзамена отрабатывается несколько элементов. Сейчас «восьмерки», потом пикирование непосредственно по цели, которую имитирует масксеть. Она больше всего напоминает объект, который необходимо уничтожить», — рассказал корреспондент Александр Сафиулин.

Курсантам нужно попасть ударным беспилотником в маленькое отверстие в масксети, которое имитирует окно. За всем процессом следит инструктор.

«Слежу от лица дрона. Например, насколько пилот хорошо использует боковое зрение. У нас присутствуют две вертикальные боковые линии, за которыми пилот должен постоянно поглядывать. В противном случае — неправильных вход в поворот», — объяснил военнослужащий с позывным Напалм.

Программный ход: курсанты вузов ВМФ начали изучать беспилотники
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27 марта в Минобороны сообщили, что в программе высших учебных заведений ВМФ России появился курс по применению беспилотников. Все курсанты изучают устройство и характеристики дронов различных типов и их использование. В дальнейшем они будут осваивать боевое применение ударных беспилотников для уничтожения вражеских БПЛА, безэкипажных катеров и диверсантов.

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