Восемь стран ОПЕК+ сообщили об увеличении добычи нефти в июне

Страны ОПЕК+, участвующие в договоренностях о добровольном сокращении добычи, увеличат производство на 411 тыс. баррелей в сутки в июне 2025 года. Об этом 3 мая организация сообщила на своем сайте.

«Принимая во внимание нынешние благоприятные рыночные условия, отраженные в низких запасах нефти, и в соответствии с решением, принятым 5 декабря 2024 года, о начале постепенного и гибкого возврата к добровольным корректировкам на 2,2 млн баррелей в сутки, начиная с 1 апреля 2025 года, восемь стран-участниц проведут корректировку производства с 411 тыс. баррелей в сутки в июне 2025 года по сравнению с требуемым уровнем добычи в мае 2025 года», — говорится в пресс-релизе организации.

При этом отмечается, что постепенное повышение может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся рыночных условий. Кроме того, страны-участники будут проводить ежемесячные встречи для обзора рыночных условий и компенсации.

1 июня текущего года состоится встреча для решения об уровнях добычи в июле.

Ранее, 2 мая, агентство Bloomberg сообщило, что страны ОПЕК+ обсудили возможность увеличения производства на 400 тыс. баррелей в сутки в июне.