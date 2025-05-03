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Индия ввела запрет судам под пакистанским флагом заходить в индийские порты

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Фото: TASS/AP/R. Parthibhan
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Индия ввела запрет для судов под пакистанским флагом заходить в индийские порты. Об этом 3 мая сообщил местный телеканал Ndtv со ссылкой на министерство портов, судоходства и водных путей южноазиатской республики.

При этом указывается, что судам под флагом Индии также запрещается заходить в порты Пакистана. Отмечается, что данные меры были приняты в интересах «безопасности индийских активов, грузов и связанной с ними инфраструктуры», а также для целей индийского судоходства.

«Целью закона является содействие развитию и обеспечение эффективного функционирования индийского торгового флота таким образом, чтобы наилучшим образом служить национальным интересам», — говорится в материале.

Кроме того, Индия объявила о введении строгого запрета на импорт и транзит любых товаров из Пакистана в рамках мер по защите «национальной безопасности».

«Прямой или непрямой импорт или транзит всех товаров, происходящих из Пакистана или экспортируемых из него, независимо от того, могут ли они свободно ввозиться или разрешены иным образом, должны быть немедленно запрещены до дальнейших распоряжений. Это ограничение введено в интересах национальной безопасности и государственной политики», — говорится в заявлении индийских властей.

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30 апреля сообщалось, что с 30 апреля по 23 мая 2025 года Индия закроет воздушное пространство для связанных с Пакистаном самолетов. При этом в течение указанного периода самолетам Пакистана не будет разрешено входить в воздушное пространство Индии.

Отношения Нью-Дели и Исламабада обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 27 мирных жителей. Обе страны закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Нью-Дели также приостановил действие Договора по водам Инда.

29 апреля министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил о намерении Индии нанести военные атаки по стране в течение 24–36 часов. По его словам, любой акт агрессии будет встречен решительным ударом.

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