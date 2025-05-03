Минобороны сообщило о поражении завода боеприпасов ВСУ

Российские военнослужащие нанесли удар по заводу боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 3 мая сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Поражены <...> пункты управления безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ», — указано в Telegram-канале ведомства.

Там отметили, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ.

Бойцы российской армии также поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов и склады боеприпасов ВСУ, уточнили в Минобороны.

Ранее в этот день сообщалось, что операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили автомобиль и живую силу ВСУ на южнодонецком направлении. По данным Минобороны, украинские боевики пытались организовать доставку личного состава на линии фронта, но их планы были сорваны российскими военными.