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Минобороны сообщило о поражении завода боеприпасов ВСУ

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Российские военнослужащие нанесли удар по заводу боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 3 мая сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Поражены <...> пункты управления безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ», — указано в Telegram-канале ведомства.

Там отметили, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ.

Бойцы российской армии также поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов и склады боеприпасов ВСУ, уточнили в Минобороны.

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Ранее в этот день сообщалось, что операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили автомобиль и живую силу ВСУ на южнодонецком направлении. По данным Минобороны, украинские боевики пытались организовать доставку личного состава на линии фронта, но их планы были сорваны российскими военными.

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