Путин рассказал о борьбе с желанием «кому-нибудь врезать»

Зачастую приходится бороться с желанием ответить грубо и даже «кому-нибудь врезать». Об этом заявил президент России Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», фрагмент которого был опубликован 3 мая в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Всегда. Я с этим живу. Но я с этим борюсь», — ответил глава государства.

Премьера фильма состоится 4 мая в 21:00.

Зарубин 30 апреля опубликовал еще один фрагмент фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». В нем президент выразил благодарность гражданам России за оказанное доверие. По словам Путина, без него невозможно ни жить, ни работать.