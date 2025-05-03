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FT назвала вступление Украины в НАТО несбыточной мечтой

FT: членство в НАТО остается несбыточной мечтой для Украины
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Фото: Global Look Press/Danny Gys
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«Наилучшие» условия для урегулирования конфликта на Украине больше не рассматриваются, как и членство страны в НАТО. Об этом 3 мая сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, для Киева также нет альтернативы тем гарантиям безопасности, которые могли бы предоставить ему членство в альянсе.

«К сожалению, наилучшие условия для Украины уже не обсуждаются: членство в НАТО остается несбыточной мечтой, и нет никакой готовой замены гарантиям безопасности, которые могло бы предложить такое членство», — говорится в материале.

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25 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Киев вряд ли когда-нибудь вступит в НАТО, и отметил, что претензии Украины на членство в блоке стали причиной конфликта с РФ. До этого, 21 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве позитивно оценили позицию США о невозможности вступления киевского режима в Североатлантический альянс.

При этом генсек альянса Марк Рютте 4 апреля сообщил, что что Украине никто не обещал принять ее в НАТО сразу после окончания конфликта. Он отметил, что альянс ранее только обещал Киеву необратимый путь к членству в организации.

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