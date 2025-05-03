Адвокаты партии АдГ направили предупреждение контрразведке ФРГ

Адвокаты партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) направили федеральному ведомству по охране Конституции (контрразведке) ФРГ предупреждение после признания фракции правоэкстремистской организацией. Об этом 3 мая сообщила газета Bild.

Там отметили, что адвокаты назвали решение ведомства незаконным и потребовали от контрразведки отозвать его не позднее 5 мая. В противном случае юристы посоветуют руководству партии подать иск в суд.

«Мы должны попросить вас от имени нашего клиента прекратить описанные выше действия (и воздерживаться от них в будущем), удалить соответствующие сообщения и вместо этого опубликовать соответствующие сообщения с исправлениями», — указано в документе.

Накануне сообщалось, что федеральное ведомство по охране конституции ФРГ классифицировало АдГ как правоэкстремистскую организацию, угрожающую демократии в стране. По мнению властей, этот шаг снижает препятствия для наблюдения за партией с помощью спецслужб и позволяет лучше контролировать ее деятельность.

Тогда же исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц заявил, что решение о запрете АдГ не должно приниматься поспешно.