Пакистан заявил об интересе в привлечении РФ и КНР к расследованию теракта в Кашмире

Пакистан заинтересован в привлечении и сотрудничестве России и Китая в расследовании теракта в городе Пахалгам в Джамму и Кашмире. Об этом 3 мая в интервью ТАСС сообщил посол Пакистана в Москве Мухаммад Халид Джамали.

«Россия и Китай могут быть вовлечены в это расследование. Если вы называете это для помощи или, знаете, для решения проблемы, когда некоторые нейтральные партнеры могут прийти и поучаствовать в проведении прозрачных расследований, мы бы это приветствовали», — заявил он.

Посол добавил, что премьер-министр республики Шахбаз Шариф также призывал к «прозрачному» проведению следственных действий в связи с происшествием. Джамали добавил, что это предложение со стороны премьер-министра было искренним.

Отношения Нью-Дели и Исламабада обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 27 мирных жителей. Обе страны закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Нью-Дели также приостановил действие Договора по водам Инда.

29 апреля министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил о намерении Индии нанести военные атаки по стране в течение 24–36 часов. По его словам, любой акт агрессии будет встречен решительным ударом.