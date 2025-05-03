Spiegel рассказал о возможном отсутствии Трампа на июньском саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп может не приехать на саммит НАТО, который пройдет в июне. Об этом 3 мая проинформировал Spiegel.

По данным издания, новый посол США при Североатлантическом альянсе Мэтью Витакер ранее уже говорил о том, что такое может произойти. Он также заявил о требовании Соединенных Штатов, связанном с обязанностью всех участников объединения тратить 5% ВВП на оборону.

«Сначала немцы верили, что американцы имеют в виду эти 5% не всерьез, что это только тактика переговоров. Но теперь они верят Витакеру на слово», — уточняет издание.

Ранее, 19 марта, телеканал NBC News сообщил, что США думает отказаться от командования силами НАТО в Европе.

NBC News 6 марта заявил, что Трамп рассматривает изменение формата участия Соединенных Штатов в НАТО. Уточняется, что это будет означать значительный отход от основного принципа альянса. Позже генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Вашингтон не будет выходить из военного блока.