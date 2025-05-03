Мирзиёев подтвердил свое участие в мероприятиях в честь 80-летия Победы в Москве

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным подтвердил свое участие в юбилейных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Москве. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе Кремля.

«В контексте предстоящего празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне подчёркнуто особое значение этой даты для народов двух стран. Шавкат Мирзиёев подтвердил своё участие в юбилейных мероприятиях в Москве», — указано в Telegram-канале.

Участие в параде Победы в Москве 9 мая уже подтвердил ряд иностранных лидеров. Так, в праздничных мероприятиях примут участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.