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Четыре человека пострадали при атаке украинских дронов в Брянской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Брянской области в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три женщины и водитель автолавки. Об этом 3 мая сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Целенаправленный удар украинские нацисты нанесли по мирным жителям во время работы автолавки. К сожалению, осколочные ранения получили три женщины и водитель автолавки», — написал он в Telegram-канале.

По словам Богомаза, инцидент произошел в селе Новая Погощь. В настоящее время все пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь.

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Накануне украинские дроны атаковали пожарных при тушении возгорания в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР), восемь сотрудников МЧС РФ были ранены. Уточнялось, что также штабной автомобиль сотрудников МЧС получил повреждения.

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