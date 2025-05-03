Четыре человека пострадали при атаке украинских дронов в Брянской области

В Брянской области в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три женщины и водитель автолавки. Об этом 3 мая сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Целенаправленный удар украинские нацисты нанесли по мирным жителям во время работы автолавки. К сожалению, осколочные ранения получили три женщины и водитель автолавки», — написал он в Telegram-канале.

По словам Богомаза, инцидент произошел в селе Новая Погощь. В настоящее время все пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь.

Накануне украинские дроны атаковали пожарных при тушении возгорания в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР), восемь сотрудников МЧС РФ были ранены. Уточнялось, что также штабной автомобиль сотрудников МЧС получил повреждения.