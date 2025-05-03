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Минобороны сообщило об отсутствии пострадавших при попытке удара ВСУ по Крыму

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Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov
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Пострадавших и разрушений в результате ночной попытки ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по инфраструктуре Крыма нет. Об этом 3 мая заявили в Минобороны России.

«Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре полуострова Крым восемью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и тремя противокорабельными ракетами «Нептун», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В результате попытки атаки все ракеты были уничтожены. Уточняется, что в течение суток благодаря Черноморскому флоту удалось ликвидировать 23 безэкипажных украинских катера.

Они пытались нанести удар по объектам, которые находились на прибрежной территории Крыма.

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Ранее в этот день сообщалось о ликвидации 170 дронов ВСУ за ночь. Над территорией Крыма в период с 22:00 до 05:00 уничтожили 96 беспилотников.

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