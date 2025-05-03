ВС России нанесли удар по пунктам управления безэкипажных катеров и дронов ВСУ

Российская армия нанесла удары по пунктам управления безэкипажных катеров и беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 3 мая сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией <...> поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, пункты управления безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов», — указано в Telegram-канале.

Кроме того, российские военнослужащие поразили завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ, а также пункты временной дислокации противника.

В ведомстве добавили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 292 украинских беспилотника, семь авиационных бомб JDAM, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

В этот же день средства ПВО уничтожили 170 беспилотников ВСУ за ночь. Кроме того, уточнялось, что также были поражены восемь ракет Storm Shadow и три ракеты «Нептун-МД» над акваторией Черного моря.