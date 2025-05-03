Целые роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) открываются выполнять приказы командования, поскольку не хотят умирать. Об этом 3 мая рассказал пленный военнослужащий ВСУ Константин Таукач.

По его словам, у украинских военных сейчас слишком низкий моральный дух, поскольку военнослужащих практически не осталось.

«Люди ушли. Люди ценят свою жизнь. Никто не хочет умирать. А выполнять, бывает, приказы, что иди, заткни там какую-то брешь своим телом, ну люди отказывались. Выбора у них особо нет. Если поймали — либо тюрьма, либо возвращение на фронт, но не обязательно в эту часть» — рассказал Таукач.

Он добавил, что в его роте в основном находились военнослужащие за 40 лет. Кроме того, пленный отметил, что для командования люди, «как расходный материал», поскольку никто не смотрит, здоровый человек или не здоровый.

«Люди многие отказываются просто. Я знаю, что целыми ротами отказываются от штурмов и уходят на больницу, косят, грубо говоря», — подытожил пленный военнослужащий ВСУ.

28 апреля пленный боевик ВСУ Руслан Рошва рассказал, что военкоматы Украины мобилизуют всех, несмотря на состояние здоровья и наличие документов. Кроме того, по его словам, в ряды военнослужащих стали набирать и женщин, которые находятся в местах лишения свободы.