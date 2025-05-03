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тест драйв exeed 2

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Зеркала регулируются роликами на спицах руля. Приборная панель представляет собой дисплей без козырька
Фото: Exeed
Зеркала регулируются роликами на спицах руля. Приборная панель представляет собой дисплей без козырька
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На консоли между передними сиденьями установлены две беспроводные зарядки. Декоративные вставки — из необычного и приятного на ощупь материала
Фото: Exeed
На консоли между передними сиденьями установлены две беспроводные зарядки. Декоративные вставки — из необычного и приятного на ощупь материала
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Направление воздушных потоков регулируется только через тачскрин
Фото: Exeed
Направление воздушных потоков регулируется только через тачскрин
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Все сиденья снабжены электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем. У водительского кресла можно отрегулировать длину подушки, а пассажирское кресло оснащено выдвижной отоманкой
Фото: Exeed
Все сиденья снабжены электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем. У водительского кресла можно отрегулировать длину подушки, а пассажирское кресло оснащено выдвижной отоманкой
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Задний ряд просторный, есть отдельный блок управления климат-контролем и магниты на спинках передних сидений для фиксации гаджетов. Шторки на окнах отсутствуют, так как двери безрамочные.
Фото: Exeed
Задний ряд просторный, есть отдельный блок управления климат-контролем и магниты на спинках передних сидений для фиксации гаджетов. Шторки на окнах отсутствуют, так как двери безрамочные.
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