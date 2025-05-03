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В Новороссийске до пяти выросло число пострадавших после ночной атаки ВСУ

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В Новороссийске число пострадавших после ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до пяти человек. Об этом 3 мая сообщил глава города Андрей Кравченко.

«На данный момент известно о пятерых пострадавших разной степени тяжести, среди них двое детей. Им оказывается вся необходимая помощь», — написал он в Telegram-канале.

Кравченко добавил, что из-за атаки противника были повреждены многоквартирные жилые дома. По его словам, также есть повреждения в частном секторе Восточного района. В настоящее время на месте происшествий работают оперативные службы.

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Ранее в этот день стало известно об отражении атаки дронов ВСУ на Новороссийск. Позднее стало известно, что в результате массированной атаки БПЛА пострадали четыре человека. Кроме того, в городе временно приостановили движение общественного транспорта из-за атаки украинских дронов.

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