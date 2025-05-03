В Новороссийске ввели режим ЧС после ночной атаки ВСУ

В Новороссийске после ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом 3 мая проинформировал глава города Андрей Кравченко.

«В результате ночной атаки киевского режима повреждены многоквартирные жилые дома в ЖК «Аврора» и по улице Суворовской. Есть повреждения в частном секторе Восточного района. На месте работают оперативные службы», — говорится в Telegram-канале Кравченко.

В результате атаки пострадали пятеро человек, среди которых двое детей. Они получили травмы разной тяжести. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Кравченко после происшествия встретился с жильцами дома, которые пострадали в результате инцидента. Они сообщили ему о своей обеспокоенности, возникшей из-за разрушения здания. По словам Кравченко, на данный момент идет разработка плана аварийно-восстановительных работ по каждому адресу, где нанесли повреждения. Также были организованы группы для выявления ущерба и оказания помощи пострадавшим.

Ранее в этот день стало известно об отражении атаки дронов ВСУ на Новороссийск. Их удалось уничтожить с помощью систем противовоздушной обороны. В результате атаки украинских боевиков были повреждены три многоквартирных дома, три резервуара на зерновом терминале.