«Россети» рассказали об устранении аварии из-за циклона в энергосистеме Подмосковья

В Московской области ПАО «Россети Московский регион» восстанавливают электроснабжение после мощного циклона с рекордным снегопадом и шквалистым ветром до 15 м/с. Авария стала одной из самых крупных за последние 15 лет. Об этом 3 мая сообщил генеральный директор компании Александр Пятигор.

«Это, по сути, одна из самых крупных аварий за последние 15 лет. Сочетания негативных факторов, таких как мокрый снег. Деревья, безусловно, сейчас находятся в вегетативном сезоне, вслед за этим — мороз, и, как следствие, соответственно, происходили порывы линий электропередач», — рассказал Пятигор.

По его словам, в результате этого происшествия приходится не просто чинить сети на некоторых участках, а строить заново. Помимо этого, трудности возникают и в доступности, поскольку некоторые аварии происходили в болотистых местах или там, где полностью отсутствовало дорожное покрытие.

Генеральный директор компании отметил, что в настоящее время восстановлением электричества занимаются порядка 230 бригад, около 700 специалистов и 265 единиц техники. Работа ведется круглосуточно.

Кроме того, он уточнил, что изначальная оценка сроков ремонта сейчас скорректирована, в результате сейчас прилагаются все усилия для устранения последствий до вечера 3 мая.

2 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снег, выпавший в Москве в ночь на пятницу, побил 116-летний рекорд по количеству осадков. По словам синоптика, выпавшие осадки составляют около 40–45% месячной нормы.