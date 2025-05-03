Актер из «Операции «Карпаты» рассказал о роли диверсанта Ворона во второй части

У каждого героя в рамках сериала «Операция «Карпаты» происходят изменения, в том числе и у диверсанта Ворона. Об этом 3 мая рассказал актер Владимир Веревочкин.

«И если у каждого здесь происходят, возможно, резкие изменения, то у Ворона они здесь происходят, но больше внутренние, и он это старается не выдавать, не показывать. Всё происходит внутри, всё там же гасится, но здесь как раз борьба сердца с разумом», — рассказал он.

Второй сезон кинокартины стал продолжением остросюжетного боевика про борьбу с нацистским подпольем. События фильма происходят на западе Украины, где даже после победы над фашистской Германией продолжают зверствовать бандеровцы.

В новом сезоне героям сериала необходимо будет как вступить в опасную схватку с врагом, так и преодолеть внутреннее противостояние.

Ранее, 2 мая, актер «Операции «Карпаты» Евгений Сидихин рассказал о работе с режиссером второго сезона. В основе сюжета новой части — бандеровское подполье. По словам актера, второй сезон станет более драматичным, при этом останутся погони, перестрелки.