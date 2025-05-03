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Российские военные уничтожили ракеты Storm Shadow и «Нептун-МД» в Черном море

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Российские военные уничтожили ракеты Storm Shadow и «Нептун-МД» Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Черного моря. Об этом 3 мая сообщили в Минобороны РФ.

«Над акваторией Черного моря уничтожены восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД», — указано в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что также были поражены 14 украинских безэкипажных катеров противника. Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 170 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ за ночь.

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Накануне средства ПВО перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над воздушным пространством Брянской области. Кроме того, ночью и утром того же дня в Черном море было уничтожено 10 украинских безэкипажных катеров и один быстроходный катер Willard производства США.

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