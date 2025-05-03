Российские военные уничтожили ракеты Storm Shadow и «Нептун-МД» в Черном море

Российские военные уничтожили ракеты Storm Shadow и «Нептун-МД» Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Черного моря. Об этом 3 мая сообщили в Минобороны РФ.

«Над акваторией Черного моря уничтожены восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД», — указано в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что также были поражены 14 украинских безэкипажных катеров противника. Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 170 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ за ночь.

Накануне средства ПВО перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над воздушным пространством Брянской области. Кроме того, ночью и утром того же дня в Черном море было уничтожено 10 украинских безэкипажных катеров и один быстроходный катер Willard производства США.