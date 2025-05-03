Женщина погибла при взрыве бомбы возле банка в Греции

В Греции сдетонировало взрывное устройство около отделения банка. В результате происшествия погибла 38-летняя женщина. Об этом 3 мая проинформировало общественное телевидение ERTNews.

«Женщина получила серьезные ранения. Ее доставили в больницу с тяжелыми травмами и ампутацией конечности. Врачи не смогли сохранить ей жизнь. У нее произошла остановка сердца, пока ее везли в больницу», — говорится в публикации.

По словам представителя правоохранительных органов Констанции Димоглиды, женщину ранее задерживали за грабежи, кражи. На данный момент следствие выясняет, перевозила ли она взрывное устройство и был ли целью инцидента банк.

30 апреля сообщалось, что из-за взрыва в жилом доме Тайюань на севере Китая погиб человек. Уточняется, что 21 человек лечится в медицинских учреждениях, двое считаются без вести пропавшими.