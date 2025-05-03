Возгорание после атаки БПЛА на зерновом терминале в Новороссийске потушено
В Новороссийске на зерновом терминале пожарные ликвидировали возгорание после падения обломков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе группы компаний (ГК) «Дело».
«На территории зернового терминала КСК ведутся работы по устранению последствий падения обломков, сбитых БПЛА. Собственными силами совместно с МЧС потушено возгорание», — указано в Telegram-канале.
Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. Кроме того, все терминалы компании работают в штатном режиме.
В этот же день мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе началась атака беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Позднее стало известно, что в результате массированной атаки БПЛА пострадали четыре человека. Всем пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, в городе временно приостановили движение общественного транспорта из-за атаки украинских дронов.