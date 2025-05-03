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Постпред РФ в Вене оценил заявления США и ЕС о посредничестве между Москвой и Киевом

Ульянов: слова США и ЕС по Украине не выведут РФ из равновесия
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Фото: TASS/EPA/CHRISTIAN BRUNA
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Заявления США и Евросоюза (ЕС), связанные с тем, что они могут не быть посредниками между и РФ и Украиной в урегулировании конфликта, не выведут Россию из равновесия. Об этом 3 мая заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Ну что же, вольному воля. Надо надеяться, что ни Вашингтон, ни Брюссель не ожидают, что эти новости могут вывести Россию из равновесия?» — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, США заявили об этом не прямым текстом. Они считают, что РФ и Украина должны договариваться между собой.

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Ранее, 1 мая, Госдеп сообщил об отказе США от роли посредников в переговорах РФ и Украины. Несмотря на это, Соединенные Штаты продолжат принимать меры для урегулирования конфликта. Однако теперь американские чиновники не будут «летать по всему миру по первому зову» для участия в переговорах Украины и РФ в качестве посредников.

25 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны ЕС не стремятся завершать конфликт на Украине, несмотря на мирные инициативы урегулирования США. Он отметил, что венгерская оппозиция в Брюсселе хочет, чтобы Будапешт внес $125 млн на военную помощь Киеву.

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