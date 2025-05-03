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Трамп опубликовал изображение в образе папы римского

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Фото: truthsocial.com
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Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, на которой он показан в образе папы римского. Соответствующий кадр Трамп разместил 3 мая в социальной сети Truth Social.

На фотографии глава государства сидит на позолоченном троне, при этом он одет в белую сутану. На груди Трампа можно увидеть большой золотой крест, на голове — католическая митра, которая является символом лаврового венка.

Указательный палец президента США на изображении поднят вверх, на безымянном же находится кольцо. Можно предположить, что это ювелирное изделие — кольцо рыбака, которое является папским перстнем.

При этом Трамп не написал никакого текста к изображению. До этого президент США уже шутил, что хотел бы стать понтификом.

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Папа римский Франциск умер на 89-м году жизни утром 21 апреля в результате мозгового инсульта. Последний раз он появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи 20 апреля. Как сообщалось ранее, понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.

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