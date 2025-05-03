В Новороссийске приостановили движение общественного транспорта из-за дронов
В Новороссийске временно приостановили движение общественного транспорта из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в субботу, 3 мая, сообщил муниципальный центр управления (МЦУ) города.
«Движение общественного транспорта временно не осуществляется», — говорится в сообщении в Telegram-канале МЦУ.
Там добавили, что о возобновлении движения на маршрутах будет сообщено дополнительно позднее.
Ранее в этот день стало известно, что в Новороссийске в результате массированной атаки БПЛА пострадали четыре человека. Всем пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, в результате атаки украинских боевиков повреждения получили три многоквартирных дома.