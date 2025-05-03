СМИ сообщили об отказе Уолтца от должности посла США в Саудовской Аравии
Бывшему советнику президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Уолтцу перед отставкой с должности предлагали альтернативные варианты новой работы, в том числе в качестве посла в Саудовской Аравии. Об этом 2 мая сообщает CBS News со ссылкой на источник.
«В четверг Белый дом предоставил Майку Уолтцу выбор на следующую работу, поскольку президент Трамп разработал стратегию по его увольнению с поста советника по национальной безопасности спустя всего 100 дней после начала его администрации», — говорится в материале.
После некоторых раздумий Уолтц выбрал для себя должность посла США в Организации Объединенных Наций (ООН).
1 мая сообщалось, что Уолтц покинул пост советника президента по нацбезопасности. Указывается, что администрацию покинули также заместитель Уолтца Алекс Вонг и другие сотрудники совета по нацбезопасности. При этом канал обратил внимание на то, что еще 30 апреля советник присутствовал на заседании кабинета министров по прошествии 100 дней с инаугурации Трампа.
В тот же день Трамп сообщил, что назначит своего советника Уолтца на должность постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций (ООН). Обязанности советника по нацбезопасности временно будет исполнять Рубио.