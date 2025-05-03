Фура насмерть сбила мужчину на МКАД возле «Крокус Сити Холла»
Утром в субботу, 3 мая, на МКАД недалеко от «Крокус Сити Холла» грузовик насмерть сбил пешехода. Об этом «Известиям» сообщили очевидцы.
Уточняется, что мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.
Предварительно, погибший пытался пересечь дорогу в неположенном месте.
В настоящее время ограничено движение по трем правым полосам автодороги в южную сторону.
Ранее, 29 апреля, в городе Ангарске 12-летнего ребенка, пересекавшего на велосипеде проезжую часть, сбила машина. Школьнику оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются.